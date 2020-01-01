Токеномика Good Person Coin (GPCX) Откройте для себя ключевую информацию о Good Person Coin (GPCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Good Person Coin (GPCX) A social media platform where people's physical and personal characteristics can be voted on. They can earn GPCX tokens with the votes collected. Официальный сайт: https://www.goodpersoncoin.com/ Купить GPCX сейчас!

Токеномика и анализ цен Good Person Coin (GPCX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Good Person Coin (GPCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,11M $ 5,11M $ 5,11M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 5,61B $ 5,61B $ 5,61B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,10M $ 9,10M $ 9,10M Исторический максимум: $ 0,00161263 $ 0,00161263 $ 0,00161263 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00091024 $ 0,00091024 $ 0,00091024 Узнайте больше о цене Good Person Coin (GPCX)

Токеномика Good Person Coin (GPCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Good Person Coin (GPCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GPCX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GPCX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPCX, изучите текущую цену GPCX!

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