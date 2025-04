Что такое Good Martian (GM)

Good Martian is a meme-coin on the Solana blockchain with a heavy emphasis on its original art style. All of the artwork made for Good Martian is hand-drawn live on stream for holders to watch and interact with everyday. This integral part of the operation is what drives the project forward. With constant engagement and social outreach, Good Martian focuses on expanding its community whilst honoring the craft at which it is forged.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Good Martian (GM) Официальный веб-сайт