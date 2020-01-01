Токеномика GONG (GONG) Откройте для себя ключевую информацию о GONG (GONG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GONG (GONG) Punks is currently one of the largest Web3 GameFi applications on the market, boasting an user base of over 600,000. $GONG is a primary currency within the WePunks application. This currency features a limited issuance and a cyclical tokenomics model designed to foster community growth, earning potential, and overall ecosystem development. Economic Model Value Creation Over Circulation: Our economic model emphasizes generating value from the platform's current circulation, avoiding inflationary pressures and market dumps. Sustainable Growth: Revenue generated from the application directly feeds back into the ecosystem, ensuring long-term sustainability and growth. Официальный сайт: https://wepunks.wtf/token Whitepaper: https://wepunks.gitbook.io/ Купить GONG сейчас!

Токеномика и анализ цен GONG (GONG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GONG (GONG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,10K $ 6,10K $ 6,10K Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,10K $ 6,10K $ 6,10K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GONG (GONG)

Токеномика GONG (GONG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GONG (GONG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GONG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GONG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GONG, изучите текущую цену GONG!

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