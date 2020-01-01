Токеномика GoNFTY (GNFTY) Откройте для себя ключевую информацию о GoNFTY (GNFTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GoNFTY (GNFTY) GoNFTY is a web3 gaming platform. Built for gamers and creators; providing a curated library of web3 games and an AI-powered toolkit to enable anyone to create their own games and virtual worlds integrated with web3 technologies. Learn more at https://gonfty.network/ Официальный сайт: https://gonfty.network Whitepaper: https://docs.gonfty.network/whitepaper Купить GNFTY сейчас!

Токеномика и анализ цен GoNFTY (GNFTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoNFTY (GNFTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 41,54K $ 41,54K $ 41,54K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 34,87M $ 34,87M $ 34,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 119,10K $ 119,10K $ 119,10K Исторический максимум: $ 0,612794 $ 0,612794 $ 0,612794 Исторический минимум: $ 0,00113057 $ 0,00113057 $ 0,00113057 Текущая цена: $ 0,00119102 $ 0,00119102 $ 0,00119102 Узнайте больше о цене GoNFTY (GNFTY)

Токеномика GoNFTY (GNFTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GoNFTY (GNFTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GNFTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GNFTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNFTY, изучите текущую цену GNFTY!

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