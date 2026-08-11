Сегодняшняя цена Goldman Sachs xStock

Текущая цена Goldman Sachs xStock (GSX) сегодня составляет $ 1 033,5 с изменением 33,28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GSX на USD составляет $ 1 033,5 за GSX.

На данный момент Goldman Sachs xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 321 125, при оборотном предложении 310,77 GSX. В течение последних 24 часов, GSX торговался в диапазоне от $ 1 032,66 (минимум) до $ 1 548,93 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1 549,02, тогда как исторический минимум составил $ 742,57.

В краткосрочной перспективе GSX изменился на +0,01% за последний час и на +1,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 516,52.

Рыночная информация Goldman Sachs xStock (GSX)

Рыночная капитализация $ 321,13K$ 321,13K $ 321,13K Объем (24Ч) $ 516,52$ 516,52 $ 516,52 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 124,23M$ 124,23M $ 124,23M Оборотное предложение 310,77 310,77 310,77 Общее предложение 120 224,5900286169 120 224,5900286169 120 224,5900286169

Текущая рыночная капитализация Goldman Sachs xStock составляет $ 321,13K, при 24-часовом объеме торгов $ 516,52. Циркулируещее обращение GSX составляет 310,77, а общее предложение – 120224.5900286169. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 124,23M.