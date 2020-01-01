Токеномика Golden Bailey (BAILEY) Откройте для себя ключевую информацию о Golden Bailey (BAILEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Golden Bailey (BAILEY) $Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur. Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world! Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos. Официальный сайт: https://basedbailey.com/ Купить BAILEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Golden Bailey (BAILEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Golden Bailey (BAILEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27.56K $ 27.56K $ 27.56K Общее предложение: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M Оборотное предложение: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27.56K $ 27.56K $ 27.56K Исторический максимум: $ 0.001016 $ 0.001016 $ 0.001016 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Golden Bailey (BAILEY)

Токеномика Golden Bailey (BAILEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Golden Bailey (BAILEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAILEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAILEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAILEY, изучите текущую цену BAILEY!

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