Токеномика GOLD8 (GOLD8)

Токеномика GOLD8 (GOLD8)

Откройте для себя ключевую информацию о GOLD8 (GOLD8), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GOLD8 (GOLD8)

GGoose (Golden Goose) is a community driven project. Be the first to own these one-of-a-kind, rare GGoose NFTs. Each NFT goose lays golden eggs which you can sell.

GOLD8 will be the utility in-game currency token used in this NFT play-to-earn game. GOLD8 can be used to farm for grain, and to level up GGoose. It can also be used as a currency to trade GGoose among players.

Официальный сайт:
https://ggoose.farm/

Токеномика и анализ цен GOLD8 (GOLD8)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOLD8 (GOLD8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 500,00K
$ 500,00K$ 500,00K
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,33K
$ 12,33K$ 12,33K
Исторический максимум:
$ 16,43
$ 16,43$ 16,43
Исторический минимум:
$ 0,02289296
$ 0,02289296$ 0,02289296
Текущая цена:
$ 0,02466985
$ 0,02466985$ 0,02466985

Токеномика GOLD8 (GOLD8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GOLD8 (GOLD8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOLD8, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOLD8.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOLD8, изучите текущую цену GOLD8!

Прогноз цены GOLD8

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.