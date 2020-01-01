Токеномика GOLD8 (GOLD8) Откройте для себя ключевую информацию о GOLD8 (GOLD8), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOLD8 (GOLD8) GGoose (Golden Goose) is a community driven project. Be the first to own these one-of-a-kind, rare GGoose NFTs. Each NFT goose lays golden eggs which you can sell. GOLD8 will be the utility in-game currency token used in this NFT play-to-earn game. GOLD8 can be used to farm for grain, and to level up GGoose. It can also be used as a currency to trade GGoose among players. Официальный сайт: https://ggoose.farm/ Купить GOLD8 сейчас!

Токеномика и анализ цен GOLD8 (GOLD8) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOLD8 (GOLD8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00K $ 500,00K $ 500,00K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,33K $ 12,33K $ 12,33K Исторический максимум: $ 16,43 $ 16,43 $ 16,43 Исторический минимум: $ 0,02289296 $ 0,02289296 $ 0,02289296 Текущая цена: $ 0,02466985 $ 0,02466985 $ 0,02466985 Узнайте больше о цене GOLD8 (GOLD8)

Токеномика GOLD8 (GOLD8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOLD8 (GOLD8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOLD8, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOLD8. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOLD8, изучите текущую цену GOLD8!

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