Токеномика и анализ цен GoHost (GOHOST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoHost (GOHOST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,59K $ 6,59K $ 6,59K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,59K $ 6,59K $ 6,59K Исторический максимум: $ 0,164158 $ 0,164158 $ 0,164158 Исторический минимум: $ 0,00602165 $ 0,00602165 $ 0,00602165 Текущая цена: $ 0,00658937 $ 0,00658937 $ 0,00658937 Узнайте больше о цене GoHost (GOHOST)

Информация о GoHost (GOHOST) Our project is about offering products to enhance privacy online. Our current live utility is a VPS service that allows people to buy a virtual private server using crypto currencies without any KYC and no logs as well. We also recently released an app that allows people to encrypt files using a password and AES256 encryption to store files in the cloud, share to other people and so on. We will release soon more options for our servers such as GPU/CPU optimized instances. We also will release our own In house VPN, no logs, no KYC and multiple locations as well as our own privacy swap that allows people to swap from one currency to an other with low fees. Официальный сайт: https://gohost.tech/ Whitepaper: https://docs.gohost.tech/

Токеномика GoHost (GOHOST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GoHost (GOHOST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOHOST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOHOST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOHOST, изучите текущую цену GOHOST!

