Токеномика Goatse Forest Rave (GFR) Откройте для себя ключевую информацию о Goatse Forest Rave (GFR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Goatse Forest Rave (GFR) Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump Официальный сайт: https://goatseforestrave.com/ Купить GFR сейчас!

Токеномика и анализ цен Goatse Forest Rave (GFR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Goatse Forest Rave (GFR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,99K $ 24,99K $ 24,99K Общее предложение: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M Оборотное предложение: $ 999,76M $ 999,76M $ 999,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,99K $ 24,99K $ 24,99K Исторический максимум: $ 0,00151578 $ 0,00151578 $ 0,00151578 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Goatse Forest Rave (GFR)

Токеномика Goatse Forest Rave (GFR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Goatse Forest Rave (GFR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GFR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GFR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GFR, изучите текущую цену GFR!

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