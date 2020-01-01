Токеномика Goatse Forest Rave (GFR)

Токеномика Goatse Forest Rave (GFR)

Откройте для себя ключевую информацию о Goatse Forest Rave (GFR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Goatse Forest Rave (GFR)

Tokenizing goats in a forest rave

No TG, no cabal, rave freely!

First GFR on Solana

5.8% of supply sent to Truth Terminal from community.

Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt

Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump

Официальный сайт:
https://goatseforestrave.com/

Токеномика и анализ цен Goatse Forest Rave (GFR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Goatse Forest Rave (GFR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 24,99K
$ 24,99K$ 24,99K
Общее предложение:
$ 999,76M
$ 999,76M$ 999,76M
Оборотное предложение:
$ 999,76M
$ 999,76M$ 999,76M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 24,99K
$ 24,99K$ 24,99K
Исторический максимум:
$ 0,00151578
$ 0,00151578$ 0,00151578
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Goatse Forest Rave (GFR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Goatse Forest Rave (GFR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GFR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GFR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GFR, изучите текущую цену GFR!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.