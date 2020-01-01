Токеномика GOAT GAINS (GGAINS) Откройте для себя ключевую информацию о GOAT GAINS (GGAINS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOAT GAINS (GGAINS) Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading. Официальный сайт: https://gainsgoat.xyz/ Купить GGAINS сейчас!

Токеномика и анализ цен GOAT GAINS (GGAINS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOAT GAINS (GGAINS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,01K $ 7,01K $ 7,01K Общее предложение: $ 999,04M $ 999,04M $ 999,04M Оборотное предложение: $ 999,04M $ 999,04M $ 999,04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,01K $ 7,01K $ 7,01K Исторический максимум: $ 0,00064426 $ 0,00064426 $ 0,00064426 Исторический минимум: $ 0,00000541 $ 0,00000541 $ 0,00000541 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GOAT GAINS (GGAINS)

Токеномика GOAT GAINS (GGAINS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOAT GAINS (GGAINS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GGAINS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GGAINS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GGAINS, изучите текущую цену GGAINS!

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