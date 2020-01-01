Токеномика GoAsk (ASK)

Токеномика GoAsk (ASK)

Откройте для себя ключевую информацию о GoAsk (ASK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GoAsk (ASK)

Onboarding the next million to crypto through AI-powered education.

Welcome to GoAsk, your AI-powered gateway to knowledge, support, and guidance — built for the next generation of internet users. Whether you're a crypto trader, developer, founder, or simply curious, GoAsk gives you immediate access to expert agents in real time.

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Официальный сайт:
https://goask.xyz/
Whitepaper:
https://goask.gitbook.io/

Токеномика и анализ цен GoAsk (ASK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GoAsk (ASK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,07M
$ 1,07M$ 1,07M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,07M
$ 1,07M$ 1,07M
Исторический максимум:
$ 0,0100893
$ 0,0100893$ 0,0100893
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00107232
$ 0,00107232$ 0,00107232

Токеномика GoAsk (ASK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GoAsk (ASK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASK, изучите текущую цену ASK!

Прогноз цены ASK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.