Токеномика GnomeLand (GNOME) Откройте для себя ключевую информацию о GnomeLand (GNOME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GnomeLand (GNOME) GnomeLand is an indie game that focuses on UniV3 concentrated liquidity management and leverages layer0 for frictionless bridging between EVMs. When signing up a Gnome NFT will be minted and with your fee liquidity is added to the $GNOME token that is our game currency and is used in most of its interactions. The objective is simple KEEP YOUR GNOME HAPPY! To do this you must feed your Gnome and boop your Frens, get comfy with us on this on-chain adventure @GnomeLand! Официальный сайт: https://www.gnomeland.money Whitepaper: https://docs.gnomeland.money Купить GNOME сейчас!

Токеномика и анализ цен GnomeLand (GNOME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GnomeLand (GNOME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 369,00M $ 369,00M $ 369,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,61K $ 47,61K $ 47,61K Исторический максимум: $ 0,03748908 $ 0,03748908 $ 0,03748908 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00012896 $ 0,00012896 $ 0,00012896 Узнайте больше о цене GnomeLand (GNOME)

Токеномика GnomeLand (GNOME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GnomeLand (GNOME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GNOME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GNOME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNOME, изучите текущую цену GNOME!

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