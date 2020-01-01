Токеномика GNFT (GNFT) Откройте для себя ключевую информацию о GNFT (GNFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GNFT (GNFT) "GNFT is a governance token for https://nftindex.tech It maintains the world's best crypto indexes within the NFT and Metaverse industries. Our product is built on Set Protocol's battle-tested V2 infrastructure. GNFT is supported on Polygon and Ethereum blockchains." Официальный сайт: https://nftindex.tech/ Купить GNFT сейчас!

Токеномика и анализ цен GNFT (GNFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GNFT (GNFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00K $ 100,00K $ 100,00K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,56K $ 8,56K $ 8,56K Исторический максимум: $ 80,87 $ 80,87 $ 80,87 Исторический минимум: $ 0,085385 $ 0,085385 $ 0,085385 Текущая цена: $ 0,085561 $ 0,085561 $ 0,085561 Узнайте больше о цене GNFT (GNFT)

Токеномика GNFT (GNFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GNFT (GNFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GNFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GNFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNFT, изучите текущую цену GNFT!

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