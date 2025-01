Что такое GMBL COMPUTER CHiP (GMBL)

What is the project about? GMBL Computer is a DeFi protocol that generates yield for stakers through casino games. All house profits are sent to stakers - we are the people’s casino What makes your project unique? All profits go to stakers History of your project. Presale raised 750k LBP Raised an additional 1.5mm What’s next for your project? More games - plinko, mines, dice, etc Sportsbook Live Casino Slots What can your token be used for? Play games LP Stake and earn yield Trade

Источник GMBL COMPUTER CHiP (GMBL) Whitepaper Официальный веб-сайт