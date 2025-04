Что такое GM Machine (GM)

The GM Machine is an innovative Chrome extension enhancing Twitter/X interactions. Initially designed to facilitate 'Good Morning/Good Night' (GM/GN) messages and meme sharing, it now serves also as a gateway to the Solana ecosystem. Integrating with HeyWallet and deBridge Finance, it offers easy cross-chain swapping capabilities, simplifying seamless transitions to the Solana network. The $GM social token, central to this platform, enhances community engagement on social media. This multifunctional tool combines social interaction with advanced crypto functionality, embodying a unique blend of communication and blockchain technology.

Источник GM Machine (GM) Whitepaper Официальный веб-сайт