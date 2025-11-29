Токеномика GM Frens (GM)

Токеномика GM Frens (GM)

Откройте для себя ключевую информацию о GM Frens (GM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:12:21 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен GM Frens (GM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GM Frens (GM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,79K
Общее предложение:
$ 69,42T
Оборотное предложение:
$ 69,42T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,79K
Исторический максимум:
$ 0
Исторический минимум:
$ 0
Текущая цена:
$ 0
Информация о GM Frens (GM)

Официальный сайт:
https://www.gmetherfrens.com/

Токеномика GM Frens (GM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GM Frens (GM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

