Токеномика GLOOM (GLOOM) Откройте для себя ключевую информацию о GLOOM (GLOOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GLOOM (GLOOM) $GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation. Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space. Официальный сайт: https://glooms.art/ Купить GLOOM сейчас!

Токеномика и анализ цен GLOOM (GLOOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GLOOM (GLOOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,84K $ 4,84K $ 4,84K Общее предложение: $ 948,86M $ 948,86M $ 948,86M Оборотное предложение: $ 713,36M $ 713,36M $ 713,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,44K $ 6,44K $ 6,44K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GLOOM (GLOOM)

Токеномика GLOOM (GLOOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GLOOM (GLOOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLOOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLOOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLOOM, изучите текущую цену GLOOM!

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