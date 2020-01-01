Токеномика GLOOM (GLOOM)

Токеномика GLOOM (GLOOM)

Откройте для себя ключевую информацию о GLOOM (GLOOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GLOOM (GLOOM)

$GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation.

Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space.

Официальный сайт:
https://glooms.art/

Токеномика и анализ цен GLOOM (GLOOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GLOOM (GLOOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,84K
$ 4,84K$ 4,84K
Общее предложение:
$ 948,86M
$ 948,86M$ 948,86M
Оборотное предложение:
$ 713,36M
$ 713,36M$ 713,36M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,44K
$ 6,44K$ 6,44K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика GLOOM (GLOOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GLOOM (GLOOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GLOOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GLOOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLOOM, изучите текущую цену GLOOM!

Прогноз цены GLOOM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.