Токеномика Global Virtual Coin (GVC) Откройте для себя ключевую информацию о Global Virtual Coin (GVC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Global Virtual Coin (GVC) GPAD aspires to serve as the paramount nexus for Project Owners, Investors, and Blockchain Utilities, revolutionizing the conventional fundraising paradigm. Our mission is to empower innovators in securing funding, facilitate investors in identifying promising ventures, and encourage tech enthusiasts to actively contribute to the progression of emerging technologies. The Global Virtual Coin ($GVC) Token provides a comprehensive range of utilities, such as Tier staking for GPAD, GSTAKE, GSWAP, GLOCK, and GDAO. Additionally, it encompasses $GVC's Merchants Marketplace, boasting an extensive network of over 100 product and service providers that accept $GVC as payment. Официальный сайт: https://www.gpad.finance/ Whitepaper: https://docs.gpad.finance/gpad-documentation/ Купить GVC сейчас!

Токеномика и анализ цен Global Virtual Coin (GVC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Global Virtual Coin (GVC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 476,12K $ 476,12K $ 476,12K Исторический максимум: $ 0,04762145 $ 0,04762145 $ 0,04762145 Исторический минимум: $ 0,0025972 $ 0,0025972 $ 0,0025972 Текущая цена: $ 0,0047612 $ 0,0047612 $ 0,0047612 Узнайте больше о цене Global Virtual Coin (GVC)

Токеномика Global Virtual Coin (GVC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Global Virtual Coin (GVC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GVC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GVC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GVC, изучите текущую цену GVC!

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