Токеномика и анализ цен Glif Staked ICNT (STICNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Glif Staked ICNT (STICNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 396,29K $ 396,29K $ 396,29K Общее предложение: $ 1,31M $ 1,31M $ 1,31M Оборотное предложение: $ 1,31M $ 1,31M $ 1,31M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 396,29K $ 396,29K $ 396,29K Исторический максимум: $ 0,446536 $ 0,446536 $ 0,446536 Исторический минимум: $ 0,264716 $ 0,264716 $ 0,264716 Текущая цена: $ 0,303561 $ 0,303561 $ 0,303561 Узнайте больше о цене Glif Staked ICNT (STICNT) Купить STICNT сейчас!

Информация о Glif Staked ICNT (STICNT) stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network. stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network. Официальный сайт: https://icn.glif.io/en

Токеномика Glif Staked ICNT (STICNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Glif Staked ICNT (STICNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STICNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STICNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STICNT, изучите текущую цену STICNT!

Прогноз цены STICNT Хотите узнать, куда может двигаться STICNT? Наша страница прогноза цены STICNT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена STICNT прямо сейчас!

