Что такое Glif Staked ICNT (STICNT)

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

Токеномика Glif Staked ICNT (STICNT)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Glif Staked ICNT (STICNT) Сколько стоит Glif Staked ICNT (STICNT) на сегодня? Актуальная цена STICNT в USD – 0,303561 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STICNT в USD? $ 0,303561 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STICNT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Glif Staked ICNT? Рыночная капитализация STICNT составляет $ 429,84K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STICNT? Циркулирующее предложение STICNT составляет 1,42M USD . Какова была максимальная цена (ATH) STICNT? STICNT достиг максимальной цены (ATH) в 0,446536 USD . Какова была минимальная цена STICNT за все время (ATL)? STICNT достиг минимальной цены (ATL) в 0,264716 USD . Каков объем торгов STICNT? Объем торгов за последние 24 часа для STICNT составляет -- USD . Вырастет ли STICNT в цене в этом году? STICNT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STICNT для более подробного анализа.

