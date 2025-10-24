Текущая цена Glif Staked ICNT сегодня составляет 0,303561 USD. Следите за обновлениями цены STICNT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STICNT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Glif Staked ICNT сегодня составляет 0,303561 USD. Следите за обновлениями цены STICNT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STICNT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Glif Staked ICNT

Цена Glif Staked ICNT (STICNT)

Не в листинге

Текущая цена 1 STICNT в USD:

$0,303561
$0,303561$0,303561
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Glif Staked ICNT (STICNT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:29 (UTC+8)

Информация о ценах Glif Staked ICNT (STICNT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,446536
$ 0,446536$ 0,446536

$ 0,264716
$ 0,264716$ 0,264716

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена Glif Staked ICNT (STICNT) составляет $0,303561. За последние 24 часа STICNT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STICNT за все время составляет $ 0,446536, а минимальная – $ 0,264716.

Что касается краткосрочной динамики, STICNT изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Glif Staked ICNT (STICNT)

$ 429,84K
$ 429,84K$ 429,84K

--
----

$ 429,84K
$ 429,84K$ 429,84K

1,42M
1,42M 1,42M

1 415 999,300561446
1 415 999,300561446 1 415 999,300561446

Текущая рыночная капитализация Glif Staked ICNT составляет $ 429,84K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STICNT составляет 1,42M, а общее предложение – 1415999.300561446. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 429,84K.

История цен Glif Staked ICNT (STICNT) в USD

За сегодня изменение цены Glif Staked ICNT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Glif Staked ICNT на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Glif Staked ICNT на USD составило $ -0,0336533795.
За последние 90 дней изменение цены Glif Staked ICNT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ -0,0336533795-11,08%
90 дней$ 0--

Что такое Glif Staked ICNT (STICNT)

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

Источник Glif Staked ICNT (STICNT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Glif Staked ICNT (USD)

Сколько будет стоить Glif Staked ICNT (STICNT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Glif Staked ICNT (STICNT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Glif Staked ICNT.

Проверьте прогноз цены Glif Staked ICNT!

STICNT на местную валюту

Токеномика Glif Staked ICNT (STICNT)

Понимание токеномики Glif Staked ICNT (STICNT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STICNT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Glif Staked ICNT (STICNT)

Сколько стоит Glif Staked ICNT (STICNT) на сегодня?
Актуальная цена STICNT в USD – 0,303561 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STICNT в USD?
Текущая цена STICNT в USD составляет $ 0,303561. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Glif Staked ICNT?
Рыночная капитализация STICNT составляет $ 429,84K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STICNT?
Циркулирующее предложение STICNT составляет 1,42M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STICNT?
STICNT достиг максимальной цены (ATH) в 0,446536 USD.
Какова была минимальная цена STICNT за все время (ATL)?
STICNT достиг минимальной цены (ATL) в 0,264716 USD.
Каков объем торгов STICNT?
Объем торгов за последние 24 часа для STICNT составляет -- USD.
Вырастет ли STICNT в цене в этом году?
STICNT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STICNT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:29 (UTC+8)

