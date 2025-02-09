Цена GLI (GLI)
Текущая цена GLI (GLI) сегодня составляет 0.03843249 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена GLI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка GLI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 152.79K USD
- Изменение цены GLI в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены GLI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены GLI на USD составило $ -0.0293576913.
За последние 60 дней изменение цены GLI на USD составило $ -0.0325890950.
За последние 90 дней изменение цены GLI на USD составило $ -0.1897232453884192.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ -0.0293576913
|-76.38%
|60 дней
|$ -0.0325890950
|-84.79%
|90 дней
|$ -0.1897232453884192
|-83.15%
Ознакомьтесь с последним анализом цен GLI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-70.12%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
GLI, which started its journey as a MEME Token but has now evolved into a new LaunchPad platform, is a crypto asset named after one of the most famous cats in history. GLI is created with the mission to bring the unique intelligence and power of cats to the crypto world in this new phase. The general features of GLI are quite remarkable. It has a total supply limited to 200,000 and ownership of the contract has been relinquished. With its own bridge system, GLI can remain active on the Ethereum network, offering users a broader range of transaction opportunities. There are no team shares or marketing wallets, and the entire supply is in circulation. The new phase of GLI can be considered a significant step in the crypto world. With its own bridge system and limited supply, it aims to provide users with a secure and effective investment environment. Representing the unique intelligence and determination of cats in the crypto world, GLI aims to offer investors a unique experience.
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