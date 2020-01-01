Токеномика GIRLS (GIRLS) Откройте для себя ключевую информацию о GIRLS (GIRLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GIRLS (GIRLS) Our mission is to unite all guys in the simple idea of "We Love Girls", together we will make sure our community known all over the world and then we will reach billions of MarketCap and it will give all of us financial freedom so that we can have fun, meet girls, more girls because, say it again: "We Love Girls". 👑 GIRLS — when crypto becomes art! 👑 GIRLS inspire new heights.🌸 GIRLS are reshaping the crypto world with humor and style.🌸 GIRLS bring the energy that moves you forward!🌸 Официальный сайт: https://welovegirls.xyz Купить GIRLS сейчас!

Токеномика и анализ цен GIRLS (GIRLS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GIRLS (GIRLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,79K $ 7,79K $ 7,79K Общее предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M Оборотное предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,79K $ 7,79K $ 7,79K Исторический максимум: $ 0,00190055 $ 0,00190055 $ 0,00190055 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GIRLS (GIRLS)

Токеномика GIRLS (GIRLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GIRLS (GIRLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GIRLS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GIRLS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GIRLS, изучите текущую цену GIRLS!

Прогноз цены GIRLS Хотите узнать, куда может двигаться GIRLS? Наша страница прогноза цены GIRLS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GIRLS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!