Токеномика girl economy ai (GIRLE) Откройте для себя ключевую информацию о girl economy ai (GIRLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о girl economy ai (GIRLE) girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun. Официальный сайт: https://girleconomy.ai/ Купить GIRLE сейчас!

Токеномика и анализ цен girl economy ai (GIRLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене girl economy ai (GIRLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,37K $ 20,37K $ 20,37K Общее предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Оборотное предложение: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,37K $ 20,37K $ 20,37K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене girl economy ai (GIRLE)

Токеномика girl economy ai (GIRLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики girl economy ai (GIRLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GIRLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GIRLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GIRLE, изучите текущую цену GIRLE!

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