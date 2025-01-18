Цена Ginza Network (GINZA)
Текущая цена Ginza Network (GINZA) сегодня составляет 0.00040247 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена GINZA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ginza Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.01K USD
- Изменение цены Ginza Network в течение дня составляет -0.84%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Ginza Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ginza Network на USD составило $ +0.0000116446.
За последние 60 дней изменение цены Ginza Network на USD составило $ +0.0000849307.
За последние 90 дней изменение цены Ginza Network на USD составило $ +0.00009356260367226887.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.84%
|30 дней
|$ +0.0000116446
|+2.89%
|60 дней
|$ +0.0000849307
|+21.10%
|90 дней
|$ +0.00009356260367226887
|+30.29%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Ginza Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.28%
-0.84%
+1.96%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Ginza Network is an NFT issuance platform supported by (Gene International IT & AI Limited) and built on BSC (Binance Smart Chain). In Ginza Network, users can deploy and issue NFTs with one click without and code. Ginza Network also joined the current innovative DeFi concept in the blockchain. Users can experience liquid mining, staking and other functions in the Ginza Network project. For the NFT+DeFi gameplay, the team will develop functions such as NFT mortgage lending and NFT casting decomposition to improve the liquidity of NFT within the ecosystem. Ginza Network will adopt the Layer 2 solution. Through cross-chain technology, it will connect multiple blockchains such as Ethereum and Polkadot in the future. Ginza Network will enable blockchain projects to acquire users and develop more diversified NFT applications.
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