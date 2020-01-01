Токеномика GINGER GANG (GINGER) Откройте для себя ключевую информацию о GINGER GANG (GINGER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен GINGER GANG (GINGER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GINGER GANG (GINGER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 58,09K $ 58,09K $ 58,09K Общее предложение: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M Оборотное предложение: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 58,09K $ 58,09K $ 58,09K Исторический максимум: $ 0,00881812 $ 0,00881812 $ 0,00881812 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GINGER GANG (GINGER)

Токеномика GINGER GANG (GINGER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GINGER GANG (GINGER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GINGER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GINGER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GINGER, изучите текущую цену GINGER!

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