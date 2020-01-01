Токеномика GINGER GANG (GINGER)

Токеномика GINGER GANG (GINGER)

Откройте для себя ключевую информацию о GINGER GANG (GINGER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GINGER GANG (GINGER)

Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom.

A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration.

With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon.

Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names.

Официальный сайт:
http://Ginger.meme/

Токеномика и анализ цен GINGER GANG (GINGER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GINGER GANG (GINGER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 58,09K
$ 58,09K$ 58,09K
Общее предложение:
$ 999,73M
$ 999,73M$ 999,73M
Оборотное предложение:
$ 999,73M
$ 999,73M$ 999,73M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 58,09K
$ 58,09K$ 58,09K
Исторический максимум:
$ 0,00881812
$ 0,00881812$ 0,00881812
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика GINGER GANG (GINGER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GINGER GANG (GINGER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GINGER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GINGER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GINGER, изучите текущую цену GINGER!

Прогноз цены GINGER

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.