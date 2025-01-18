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Цена GINGER GANG (GINGER)

USD

График цены GINGER GANG (GINGER) в реальном времени

$0.00555936
$0.00555936$0.00555936
-19.50%(1D)

Цена GINGER GANG (GINGER) сегодня

Текущая цена GINGER GANG (GINGER) сегодня составляет 0.00555936 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 5.52M USD. Цена GINGER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка GINGER GANG:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 512.55K USD
- Изменение цены GINGER GANG в течение дня составляет -19.50%
- Оборотное предложение составляет 1000.00M USD

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Ценовые показатели GINGER GANG (GINGER) - USD

За сегодня изменение цены GINGER GANG на USD составило $ -0.001347277943778709.
За последние 30 дней изменение цены GINGER GANG на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены GINGER GANG на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены GINGER GANG на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.001347277943778709-19.50%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен GINGER GANG (GINGER)

Ознакомьтесь с последним анализом цен GINGER GANG: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00525715
$ 0.00525715$ 0.00525715

$ 0.00881812
$ 0.00881812$ 0.00881812

$ 0.00881812
$ 0.00881812$ 0.00881812

-13.88%

-19.50%

--

Рыночная информация GINGER GANG (GINGER)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 5.52M
$ 5.52M$ 5.52M

$ 512.55K
$ 512.55K$ 512.55K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

Что такое GINGER GANG (GINGER)

Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom. A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration. With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon. Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names.

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Источник GINGER GANG (GINGER)

Официальный веб-сайт

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GINGER на местную валюту

1 GINGER к AUD
A$0.0089505696
1 GINGER к GBP
0.0045586752
1 GINGER к EUR
0.0053925792
1 GINGER к USD
$0.00555936
1 GINGER к MYR
RM0.02501712
1 GINGER к TRY
0.1969681248
1 GINGER к JPY
¥0.8687611872
1 GINGER к RUB
0.5697788064
1 GINGER к INR
0.4813293888
1 GINGER к IDR
Rp91.1370345984
1 GINGER к PHP
0.325500528
1 GINGER к EGP
￡E.0.280191744
1 GINGER к BRL
R$0.033912096
1 GINGER к CAD
C$0.0080054784
1 GINGER к BDT
0.67546224
1 GINGER к NGN
8.6594259168
1 GINGER к UAH
0.2341046496
1 GINGER к VES
Bs0.30020544
1 GINGER к PKR
Rs1.5498383808
1 GINGER к KZT
2.9507971008
1 GINGER к THB
฿0.1911863904
1 GINGER к TWD
NT$0.1828473504
1 GINGER к CHF
Fr0.0050590176
1 GINGER к HKD
HK$0.0432518208
1 GINGER к MAD
.د.م0.0558159744