Токеномика GIC Sports Network (GIC) Откройте для себя ключевую информацию о GIC Sports Network (GIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GIC Sports Network (GIC) The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports. Официальный сайт: https://gicsports.io/ Whitepaper: https://whitepaper.gicsports.io/ Купить GIC сейчас!

Токеномика и анализ цен GIC Sports Network (GIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GIC Sports Network (GIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,70K $ 7,70K $ 7,70K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 81,46M $ 81,46M $ 81,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,45K $ 9,45K $ 9,45K Исторический максимум: $ 0,00704513 $ 0,00704513 $ 0,00704513 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GIC Sports Network (GIC)

Токеномика GIC Sports Network (GIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GIC Sports Network (GIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GIC, изучите текущую цену GIC!

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