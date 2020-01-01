Токеномика GHOG (GHOG) Откройте для себя ключевую информацию о GHOG (GHOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GHOG (GHOG) GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem Официальный сайт: https://www.handofgod.app/ Купить GHOG сейчас!

Токеномика и анализ цен GHOG (GHOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GHOG (GHOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,13K $ 45,13K $ 45,13K Общее предложение: $ 62,22K $ 62,22K $ 62,22K Оборотное предложение: $ 18,62K $ 18,62K $ 18,62K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 150,84K $ 150,84K $ 150,84K Исторический максимум: $ 52,76 $ 52,76 $ 52,76 Исторический минимум: $ 2,19 $ 2,19 $ 2,19 Текущая цена: $ 2,42 $ 2,42 $ 2,42 Узнайте больше о цене GHOG (GHOG)

Токеномика GHOG (GHOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GHOG (GHOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHOG, изучите текущую цену GHOG!

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