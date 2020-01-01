Токеномика GHOG (GHOG)

Токеномика GHOG (GHOG)

Откройте для себя ключевую информацию о GHOG (GHOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GHOG (GHOG)

GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem

Официальный сайт:
https://www.handofgod.app/

Токеномика и анализ цен GHOG (GHOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GHOG (GHOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 45,13K
$ 45,13K$ 45,13K
Общее предложение:
$ 62,22K
$ 62,22K$ 62,22K
Оборотное предложение:
$ 18,62K
$ 18,62K$ 18,62K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 150,84K
$ 150,84K$ 150,84K
Исторический максимум:
$ 52,76
$ 52,76$ 52,76
Исторический минимум:
$ 2,19
$ 2,19$ 2,19
Текущая цена:
$ 2,42
$ 2,42$ 2,42

Токеномика GHOG (GHOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GHOG (GHOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GHOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GHOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHOG, изучите текущую цену GHOG!

Прогноз цены GHOG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.