Токеномика ghibli michi (GMICHI) Откройте для себя ключевую информацию о ghibli michi (GMICHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ghibli michi (GMICHI) Ghibli Michi was born from a vision to create a cryptocurrency that combines cuteness with real utility. Our mascot, a lovable cat with big dreams, represents our community's spirit - playful, curious, and determined to make a positive impact in the crypto world. Unlike other meme coins, Ghibli Michi is built on strong fundamentals with a focus on community governance, transparency, and long-term growth. We believe in creating a safe environment for investors with zero tax and 100% burned liquidity. Официальный сайт: https://ghiblmichi.xyz/ Купить GMICHI сейчас!

Токеномика и анализ цен ghibli michi (GMICHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ghibli michi (GMICHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,68K $ 5,68K $ 5,68K Общее предложение: $ 999,44M $ 999,44M $ 999,44M Оборотное предложение: $ 999,44M $ 999,44M $ 999,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,68K $ 5,68K $ 5,68K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ghibli michi (GMICHI)

Токеномика ghibli michi (GMICHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ghibli michi (GMICHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMICHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMICHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMICHI, изучите текущую цену GMICHI!

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