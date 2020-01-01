Токеномика Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Откройте для себя ключевую информацию о Ghibli Elon (GHIBLI ELON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure. Официальный сайт: https://linktr.ee/Ghibli_ElonMusk Купить GHIBLI ELON сейчас!

Токеномика и анализ цен Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ghibli Elon (GHIBLI ELON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,93K $ 5,93K $ 5,93K Общее предложение: $ 999,63M $ 999,63M $ 999,63M Оборотное предложение: $ 999,63M $ 999,63M $ 999,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,93K $ 5,93K $ 5,93K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ghibli Elon (GHIBLI ELON)

Токеномика Ghibli Elon (GHIBLI ELON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ghibli Elon (GHIBLI ELON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHIBLI ELON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHIBLI ELON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHIBLI ELON, изучите текущую цену GHIBLI ELON!

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