Цена Ghibli Elon (GHIBLI ELON)
Текущая цена Ghibli Elon (GHIBLI ELON) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 5.18K USD. Цена GHIBLI ELON к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ghibli Elon:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Ghibli Elon в течение дня составляет +26.45%
- Оборотное предложение составляет 999.76M USD
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За сегодня изменение цены Ghibli Elon на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ghibli Elon на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ghibli Elon на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ghibli Elon на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+26.45%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Ghibli Elon: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.00%
+26.45%
+0.80%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure.
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