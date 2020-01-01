Токеномика ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Токеномика ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Откройте для себя ключевую информацию о ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization.

Официальный сайт:
https://warpcast.com/mk/0xb900eb09

Токеномика и анализ цен ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 134,98K
$ 134,98K$ 134,98K
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 134,98K
$ 134,98K$ 134,98K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GHFFB47YII2RTEEYY10OP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GHFFB47YII2RTEEYY10OP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHFFB47YII2RTEEYY10OP, изучите текущую цену GHFFB47YII2RTEEYY10OP!

Прогноз цены GHFFB47YII2RTEEYY10OP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.