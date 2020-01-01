Токеномика ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)
Информация о ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)
The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization.
Токеномика и анализ цен ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)
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Токеномика ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GHFFB47YII2RTEEYY10OP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GHFFB47YII2RTEEYY10OP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Прогноз цены GHFFB47YII2RTEEYY10OP
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