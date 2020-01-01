Токеномика ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Откройте для себя ключевую информацию о ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization. Официальный сайт: https://warpcast.com/mk/0xb900eb09 Купить GHFFB47YII2RTEEYY10OP сейчас!

Токеномика и анализ цен ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 134,98K $ 134,98K $ 134,98K Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 134,98K $ 134,98K $ 134,98K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Токеномика ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GHFFB47YII2RTEEYY10OP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GHFFB47YII2RTEEYY10OP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GHFFB47YII2RTEEYY10OP, изучите текущую цену GHFFB47YII2RTEEYY10OP!

Прогноз цены GHFFB47YII2RTEEYY10OP Хотите узнать, куда может двигаться GHFFB47YII2RTEEYY10OP? Наша страница прогноза цены GHFFB47YII2RTEEYY10OP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GHFFB47YII2RTEEYY10OP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!