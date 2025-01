Что такое Ghast (GHA)

Ghast Protocol is an enhanced yield-and-lending protocol built on top of GMX's $GLP, GMD Protocol, and other existing large-cap applications within the Arbitrum ecosystem. By employing an enhanced version of GMD Protocol's Pseudo-Delta-Neutral strategy, we are a liquidation-free money-market strategies for yield-bearing tokens, allowing DeFi investors to access institution-grade yield optimization and unlock utmost capital efficiency.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ghast (GHA) Официальный веб-сайт