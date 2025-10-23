Текущая цена Get Rich or Die Trying сегодня составляет 0,00245391 USD. Следите за обновлениями цены GRODT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GRODT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Get Rich or Die Trying сегодня составляет 0,00245391 USD. Следите за обновлениями цены GRODT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GRODT прямо сейчас на MEXC.

Цена Get Rich or Die Trying (GRODT)

Текущая цена 1 GRODT в USD:

$0,00244989
$0,00244989
+1,40%1D
График цены Get Rich or Die Trying (GRODT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:41:45 (UTC+8)

Информация о ценах Get Rich or Die Trying (GRODT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0022539
$ 0,0022539
Мин 24Ч
$ 0,00244989
$ 0,00244989
Макс 24Ч

$ 0,0022539
$ 0,0022539

$ 0,00244989
$ 0,00244989

$ 0,00588249
$ 0,00588249

$ 0,00183633
$ 0,00183633

+2,54%

+1,50%

-18,38%

-18,38%

Текущая цена Get Rich or Die Trying (GRODT) составляет $0,00245391. За последние 24 часа GRODT торговался в диапазоне от $ 0,0022539 до $ 0,00244989, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GRODT за все время составляет $ 0,00588249, а минимальная – $ 0,00183633.

Что касается краткосрочной динамики, GRODT изменился на +2,54% за последний час, на +1,50% за 24 часа и на -18,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Get Rich or Die Trying (GRODT)

$ 2,44M
$ 2,44M

--
--

$ 2,44M
$ 2,44M

1000,00M
1000,00M

999 999 998,0
999 999 998,0

Текущая рыночная капитализация Get Rich or Die Trying составляет $ 2,44M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GRODT составляет 1000,00M, а общее предложение – 999999998.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,44M.

История цен Get Rich or Die Trying (GRODT) в USD

За сегодня изменение цены Get Rich or Die Trying на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Get Rich or Die Trying на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Get Rich or Die Trying на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Get Rich or Die Trying на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,50%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Get Rich or Die Trying (GRODT)

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Get Rich or Die Trying (GRODT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Get Rich or Die Trying (USD)

Сколько будет стоить Get Rich or Die Trying (GRODT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Get Rich or Die Trying (GRODT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Get Rich or Die Trying.

Проверьте прогноз цены Get Rich or Die Trying!

GRODT на местную валюту

Токеномика Get Rich or Die Trying (GRODT)

Понимание токеномики Get Rich or Die Trying (GRODT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GRODT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Get Rich or Die Trying (GRODT)

Сколько стоит Get Rich or Die Trying (GRODT) на сегодня?
Актуальная цена GRODT в USD – 0,00245391 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GRODT в USD?
Текущая цена GRODT в USD составляет $ 0,00245391. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Get Rich or Die Trying?
Рыночная капитализация GRODT составляет $ 2,44M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GRODT?
Циркулирующее предложение GRODT составляет 1000,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GRODT?
GRODT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00588249 USD.
Какова была минимальная цена GRODT за все время (ATL)?
GRODT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00183633 USD.
Каков объем торгов GRODT?
Объем торгов за последние 24 часа для GRODT составляет -- USD.
Вырастет ли GRODT в цене в этом году?
GRODT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GRODT для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Get Rich or Die Trying (GRODT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.