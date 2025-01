Что такое Geopoly (GEO$)

GEOPOLY is a geolocation economic simulator that allows users to rent and buy, upgrade and sell real-life businesses all around the world. Available already on Android (with iOS and Web coming soon), it creates a fun and innovative on & off experience in 2 main interconnected gameplays. Explore, look for opportunities, rent, buy, invest and sell in the largest capitalist game in the world where the main goal is to generate as much revenue as possible and expand your business exponentially.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Geopoly (GEO$) Официальный веб-сайт