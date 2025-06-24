Цена Geometric Energy Corporation (GEC)
Текущая цена Geometric Energy Corporation (GEC) сегодня составляет 0,083488 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0,00 USD. Цена GEC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Geometric Energy Corporation:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Geometric Energy Corporation в течение дня составляет 0,00%
- Оборотное предложение составляет 0,00 USD
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За сегодня изменение цены Geometric Energy Corporation на USD составило $ 0,0.
За последние 30 дней изменение цены Geometric Energy Corporation на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Geometric Energy Corporation на USD составило $ +0,0006215514.
За последние 90 дней изменение цены Geometric Energy Corporation на USD составило $ +0,00713734462013333.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0,0
|0,00%
|30 дней
|$ 0,0000000000
|0,00%
|60 дней
|$ +0,0006215514
|+0,74%
|90 дней
|$ +0,00713734462013333
|+9,35%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Geometric Energy Corporation: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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0,00%
0,00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Geometric Energy Corporation (GEC) is a state-of-the-art technology company committed to facilitating positive social change of humanity by commercializing next-generation technologies within the sustainable energy, space, and computing industries. GeometricLabs is at the forefront of emerging computing technologies with academic collaborators and leading-edge technology companies. As the Internet-of-Things grows from being on the ground to in outer space, we explore decentralized computing and finance to advance civilization. GeometricLabs remains integral to this evolving space, applying a plethora of experience to the development of internal products and providing client services. GeometricLabs provides full stack software development services integrating with Internet-of-Things (IoT), Distributed Ledger Technologies (DLT), and cybersecurity.
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₫2 196,98672
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A$0,12857152
|1 GEC к GBP
￡0,06094624
|1 GEC к EUR
€0,07179968
|1 GEC к USD
$0,083488
|1 GEC к MYR
RM0,354824
|1 GEC к TRY
₺3,31196896
|1 GEC к JPY
¥12,15251328
|1 GEC к RUB
₽6,55297312
|1 GEC к INR
₹7,19082144
|1 GEC к IDR
Rp1 368,65551872
|1 GEC к KRW
₩114,05462656
|1 GEC к PHP
₱4,75213696
|1 GEC к EGP
￡E.4,23033696
|1 GEC к BRL
R$0,45834912
|1 GEC к CAD
C$0,11437856
|1 GEC к BDT
৳10,2022336
|1 GEC к NGN
₦129,23775424
|1 GEC к UAH
₴3,49564256
|1 GEC к VES
Bs8,599264
|1 GEC к PKR
Rs23,6771968
|1 GEC к KZT
₸43,57405696
|1 GEC к THB
฿2,734232
|1 GEC к TWD
NT$2,46790528
|1 GEC к AED
د.إ0,30640096
|1 GEC к CHF
Fr0,06762528
|1 GEC к HKD
HK$0,65454592
|1 GEC к MAD
.د.م0,7555664
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