Токеномика GENZ Token (GENZ) Откройте для себя ключевую информацию о GENZ Token (GENZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GENZ Token (GENZ) GENZ token plays a crucial role in the whole ecosystem that Excom Society has been building. You must think of GENZ, not as a separate token, but you must connect GENZ and Excom NFT and how these two work together. Excom Society is very tightly connected with Heavenland, which focuses on building services for the Metaverse, whereas Excom Society makes services for more closed NFT communities. Официальный сайт: https://excoms.io Купить GENZ сейчас!

Токеномика и анализ цен GENZ Token (GENZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GENZ Token (GENZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 333,33M $ 333,33M $ 333,33M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,94K $ 27,94K $ 27,94K Исторический максимум: $ 0,03754495 $ 0,03754495 $ 0,03754495 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GENZ Token (GENZ)

Токеномика GENZ Token (GENZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GENZ Token (GENZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GENZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GENZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GENZ, изучите текущую цену GENZ!

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