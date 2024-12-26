Цена GensoKishi Metaverse (MV)
Текущая цена GensoKishi Metaverse (MV) сегодня составляет 0.01423038 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 5.69M USD. Цена MV к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка GensoKishi Metaverse:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.02M USD
- Изменение цены GensoKishi Metaverse в течение дня составляет +4.80%
- Оборотное предложение составляет 399.74M USD
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За сегодня изменение цены GensoKishi Metaverse на USD составило $ +0.00065116.
За последние 30 дней изменение цены GensoKishi Metaverse на USD составило $ +0.0061969206.
За последние 60 дней изменение цены GensoKishi Metaverse на USD составило $ +0.0121715101.
За последние 90 дней изменение цены GensoKishi Metaverse на USD составило $ +0.004465671141625227.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00065116
|+4.80%
|30 дней
|$ +0.0061969206
|+43.55%
|60 дней
|$ +0.0121715101
|+85.53%
|90 дней
|$ +0.004465671141625227
|+45.73%
Ознакомьтесь с последним анализом цен GensoKishi Metaverse: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.02%
+4.80%
-12.94%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.
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