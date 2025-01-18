Цена Genius Yield (GENS)
Текущая цена Genius Yield (GENS) сегодня составляет 0.03034187 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена GENS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Genius Yield:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.79K USD
- Изменение цены Genius Yield в течение дня составляет -1.56%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Genius Yield на USD составило $ -0.00048389004341018.
За последние 30 дней изменение цены Genius Yield на USD составило $ +0.0035672147.
За последние 60 дней изменение цены Genius Yield на USD составило $ +0.0021766711.
За последние 90 дней изменение цены Genius Yield на USD составило $ +0.014908891329672363.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00048389004341018
|-1.56%
|30 дней
|$ +0.0035672147
|+11.76%
|60 дней
|$ +0.0021766711
|+7.17%
|90 дней
|$ +0.014908891329672363
|+96.60%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Genius Yield: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.17%
-1.56%
+12.16%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
While DeFi provides many investment opportunities, managing capital is both complex and time-consuming. Due to thousands of tokens and liquidity pools, even intermediate and experienced users might not utilize investment opportunities to the full extent. What is even more confusing, DEXs and yield optimizers usually function as separate products, which limits yield optimization opportunities and negatively impacts user experience Genius Yield is an answer to all of those concerns. Genius Yield is the all-in-one DeFi platform, that combines concentrated liquidity DEX (“Genius DEX”) with an automated yield optimizer (“Smart Liquidity Vault”), built from the ground up to fully benefit from Cardano’s EUTxO-based ledger which would be accessible both to beginners and seasoned traders. Genius DEX doesn't utilize constant product formula, therefore it's the first Cardano DEX that effectively eliminates impermanent loss. Genius Yield minimizes risk and maximizes profits in an intuitive, hassle-free way.
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€0.0294316139
|1 GENS к USD
$0.03034187
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