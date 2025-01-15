Цена GENIE AI (GENIE)
Текущая цена GENIE AI (GENIE) сегодня составляет 0.062628 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 626.28K USD. Цена GENIE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка GENIE AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 48.84K USD
- Изменение цены GENIE AI в течение дня составляет +10.54%
- Оборотное предложение составляет 10.00M USD
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За сегодня изменение цены GENIE AI на USD составило $ +0.00597053.
За последние 30 дней изменение цены GENIE AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены GENIE AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены GENIE AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00597053
|+10.54%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен GENIE AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+22.13%
+10.54%
-54.29%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
enie AI is a cutting-edge platform that enables businesses and developers to create intelligent, domain-specific AI agents. These agents are designed to tackle specialized tasks across various industries by leveraging advanced capabilities such as multimodal processing, built-in memory, and seamless tool integration. The platform allows users to build, deploy, and manage AI-driven agents that are tailored to their specific needs. Whether it's for legal document analysis, cybersecurity threat detection, marketing campaign optimization, or SEO improvements, Genie AI offers pre-built agents for these applications, along with tools for creating custom agents for unique workflows.
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|1 GENIE к AUD
A$0.10083108
|1 GENIE к GBP
￡0.05072868
|1 GENIE к EUR
€0.06012288
|1 GENIE к USD
$0.062628
|1 GENIE к MYR
RM0.28119972
|1 GENIE к TRY
₺2.22204144
|1 GENIE к JPY
¥9.82382808
|1 GENIE к RUB
₽6.41686488
|1 GENIE к INR
₹5.40730152
|1 GENIE к IDR
Rp1,026.68836032
|1 GENIE к PHP
₱3.66561684
|1 GENIE к EGP
￡E.3.16083516
|1 GENIE к BRL
R$0.38140452
|1 GENIE к CAD
C$0.08955804
|1 GENIE к BDT
৳7.57548288
|1 GENIE к NGN
₦97.3990656
|1 GENIE к UAH
₴2.63538624
|1 GENIE к VES
Bs3.319284
|1 GENIE к PKR
Rs17.44941336
|1 GENIE к KZT
₸33.06633144
|1 GENIE к THB
฿2.17381788
|1 GENIE к TWD
NT$2.06547144
|1 GENIE к CHF
Fr0.05699148
|1 GENIE к HKD
HK$0.48724584
|1 GENIE к MAD
.د.م0.62690628