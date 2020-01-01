Токеномика Genesis Worlds (GENESIS) Откройте для себя ключевую информацию о Genesis Worlds (GENESIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Genesis Worlds (GENESIS) Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game. Официальный сайт: https://genesis.game/ Купить GENESIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Genesis Worlds (GENESIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Genesis Worlds (GENESIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,93K $ 51,93K $ 51,93K Общее предложение: $ 220,30M $ 220,30M $ 220,30M Оборотное предложение: $ 220,30M $ 220,30M $ 220,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,93K $ 51,93K $ 51,93K Исторический максимум: $ 0,485444 $ 0,485444 $ 0,485444 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00023573 $ 0,00023573 $ 0,00023573 Узнайте больше о цене Genesis Worlds (GENESIS)

Токеномика Genesis Worlds (GENESIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Genesis Worlds (GENESIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GENESIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GENESIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GENESIS, изучите текущую цену GENESIS!

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