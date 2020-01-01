Токеномика Generate Endless Money (GEM) Откройте для себя ключевую информацию о Generate Endless Money (GEM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Generate Endless Money (GEM) Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space. Официальный сайт: https://gemonsol.site Купить GEM сейчас!

Токеномика и анализ цен Generate Endless Money (GEM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Generate Endless Money (GEM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 658,35K $ 658,35K $ 658,35K Общее предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Оборотное предложение: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 658,35K $ 658,35K $ 658,35K Исторический максимум: $ 0,00229302 $ 0,00229302 $ 0,00229302 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00065752 $ 0,00065752 $ 0,00065752 Узнайте больше о цене Generate Endless Money (GEM)

Токеномика Generate Endless Money (GEM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Generate Endless Money (GEM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GEM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GEM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GEM, изучите текущую цену GEM!

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