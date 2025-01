Что такое gembox (GEM)

gembox melts NFTs with ERC20 tokens in a dynamic flywheel, where your actions drive the growth. Jump into $BOX-NFT auctions, grab daily ETH rewards, and when it's time, burn to unlock your ETH and pump up $GEM's value through a buyback-burn mechanism. Owning NFTs earns you additional rewards from $GEM trading tax, with an allocation scheme that favours the fresh players. A playground for degens! Join now.

