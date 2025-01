Что такое Gem Exchange and Trading (GXT)

GXT is a multinational company in business in 20 countries, with its headquarters in Singapore, with corporations and offices in seven countries including Dubai, India, Virgin Islands, Vietnam, Cambodia and Kazakhstan.Major business areas are diamond trading and luxury trading.It is activating GXT through its diamond auction platform operated by GXT, global online shopping malls that can pay for cryptocurrency, cryptocurrency payment terminals (offline), and its own exchange business.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Gem Exchange and Trading (GXT) Официальный веб-сайт