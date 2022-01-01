Токеномика Gami (GAMI) Откройте для себя ключевую информацию о Gami (GAMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gami (GAMI) WHAT IS GAMI? #GAMI GAMI is a play-to-earn blockchain-based gaming studio, leveraging AR, VR, and NFT technologies to give gamers the ultimate playing experiences and reward them for their enjoyment. This new gaming world begins with two epic games. LAST WARRIORS™ #GAMI Enter into the ring in a fast-paced close combat fighting game with weapons of your choice using AR. Battle against players around the world, enter tournaments, and taste victory as you earn and bring glory to your Empire! https://www.youtube.com/watch?v=J6gUdWcnFYw WHY CHOOSE GAMI? #GAMI We have made growth & sustainability of the platform our central focus, ensuring every stake holder can enjoy and benefit from the platform. GAMES Two games will be released in 2022. First game (Knockout Wars) will be available by end of March for Beta testing by the community. Second game (Last Warriors) will be ready for Beta testing in the summer. Официальный сайт: https://www.gami.me/ Купить GAMI сейчас!

Токеномика и анализ цен Gami (GAMI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gami (GAMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Исторический максимум: $ 0.185512 $ 0.185512 $ 0.185512 Исторический минимум: $ 0.00185009 $ 0.00185009 $ 0.00185009 Текущая цена: $ 0.00228487 $ 0.00228487 $ 0.00228487 Узнайте больше о цене Gami (GAMI)

Токеномика Gami (GAMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gami (GAMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAMI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAMI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAMI, изучите текущую цену GAMI!

Прогноз цены GAMI Хотите узнать, куда может двигаться GAMI? Наша страница прогноза цены GAMI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GAMI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!