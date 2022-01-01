Токеномика Gameta (HIP) Откройте для себя ключевую информацию о Gameta (HIP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gameta (HIP) Launched in the beginning of 2022, Gameta is a Web 3 Entertainment Ecosystem aimed at bringing large scale of mainstream users into Web3. The project currently offers 14 games including both hyper-casual and NFT social games. Since its launch, Gameta currently (as of March 2024) has over 8 million-plus on-chain users and ranks as one of the most active gaming/entertainment dDapps in popular public chain ecosystems (eg. BNB Chain, Solana, etc). In this guide, the Gameta team aims to introduce to you a holistic view of what Gameta is, the value it brings to its users, as well as what we want it to become. Официальный сайт: https://www.gameta.pro/ Whitepaper: https://gameta.gitbook.io/gameta-guide Купить HIP сейчас!

Токеномика и анализ цен Gameta (HIP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gameta (HIP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 64,35K $ 64,35K $ 64,35K Исторический максимум: $ 0,094143 $ 0,094143 $ 0,094143 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00006436 $ 0,00006436 $ 0,00006436 Узнайте больше о цене Gameta (HIP)

Токеномика Gameta (HIP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gameta (HIP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HIP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HIP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HIP, изучите текущую цену HIP!

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