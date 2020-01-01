Токеномика GameFinity (GFN) Откройте для себя ключевую информацию о GameFinity (GFN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GameFinity (GFN) Blockchain play-to-earn platform where gaming excitement meets high-stake casino prizes. Connect your crypto wallet and dive into the nostalgic 8-bit arcade universe where every game presents an opportunity to win big. Explore a variety of game genres and choose the play mode that fits your preferences. Showcase your skills, prove your dedication, and claim your crypto rewards today. Enter the thrilling castle of the Vampire Underlord in this fast-paced bullet hell arcade game. Your mission is simple: survive for 300 seconds as waves of ghosts and bats swarm toward your character. Collect health potions and special items to battle the defenders using magic tricks. Manage your health and mana resources wisely to withstand the relentless attacks of supernatural hordes! Официальный сайт: https://gamefinity.tech/ Купить GFN сейчас!

Токеномика и анализ цен GameFinity (GFN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GameFinity (GFN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,49K $ 6,49K $ 6,49K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,49K $ 6,49K $ 6,49K Исторический максимум: $ 0,151041 $ 0,151041 $ 0,151041 Исторический минимум: $ 0,00454172 $ 0,00454172 $ 0,00454172 Текущая цена: $ 0,00648738 $ 0,00648738 $ 0,00648738 Узнайте больше о цене GameFinity (GFN)

Токеномика GameFinity (GFN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GameFinity (GFN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GFN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GFN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GFN, изучите текущую цену GFN!

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