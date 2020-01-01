Токеномика Gamebitcoin Power (PWR)

Токеномика Gamebitcoin Power (PWR)

Откройте для себя ключевую информацию о Gamebitcoin Power (PWR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gamebitcoin Power (PWR)

The Dcosmos project is a web3.0 game project that stands for PNE (Play n Earn). We aim to make the game more like a game, creating a blockchain project that game users can enjoy. The primary goal is to create games that users can enjoy, and as a result of focusing on the game, the secondary goal is to move to a stage where they may earn a certain profit. We are creating a platform for gamer and developer modes.

Официальный сайт:
http://pwr.gamebitcoin.io/

Токеномика и анализ цен Gamebitcoin Power (PWR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gamebitcoin Power (PWR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 30,41M
$ 30,41M$ 30,41M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 1,09B
$ 1,09B$ 1,09B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 139,04M
$ 139,04M$ 139,04M
Исторический максимум:
$ 0,412709
$ 0,412709$ 0,412709
Исторический минимум:
$ 0,00940139
$ 0,00940139$ 0,00940139
Текущая цена:
$ 0,02780868
$ 0,02780868$ 0,02780868

Токеномика Gamebitcoin Power (PWR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gamebitcoin Power (PWR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PWR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PWR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PWR, изучите текущую цену PWR!

Прогноз цены PWR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.