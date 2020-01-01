Токеномика Gamebitcoin Power (PWR) Откройте для себя ключевую информацию о Gamebitcoin Power (PWR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gamebitcoin Power (PWR) The Dcosmos project is a web3.0 game project that stands for PNE (Play n Earn). We aim to make the game more like a game, creating a blockchain project that game users can enjoy. The primary goal is to create games that users can enjoy, and as a result of focusing on the game, the secondary goal is to move to a stage where they may earn a certain profit. We are creating a platform for gamer and developer modes. Официальный сайт: http://pwr.gamebitcoin.io/ Купить PWR сейчас!

Токеномика и анализ цен Gamebitcoin Power (PWR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gamebitcoin Power (PWR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,41M $ 30,41M $ 30,41M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 1,09B $ 1,09B $ 1,09B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 139,04M $ 139,04M $ 139,04M Исторический максимум: $ 0,412709 $ 0,412709 $ 0,412709 Исторический минимум: $ 0,00940139 $ 0,00940139 $ 0,00940139 Текущая цена: $ 0,02780868 $ 0,02780868 $ 0,02780868 Узнайте больше о цене Gamebitcoin Power (PWR)

Токеномика Gamebitcoin Power (PWR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gamebitcoin Power (PWR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PWR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PWR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PWR, изучите текущую цену PWR!

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