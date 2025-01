Что такое Game Integrated AI Coin (GAI)

Game Integrated AI Coin (GAI Coin) is an innovative solution that combines blockchain technology and cutting-edge Large Language Models (LLM) technology to provide real-time language translation and AI-based communication functions within the game platform. The GAI project is a convergence project that helps existing and new games freely link GAI coins and artificial intelligence conversation services. The real-time AI Chat Provider function proposed by GAI Coin will allow anyone around the world to easily experience advanced possibilities through integration with blockchain.

Источник Game Integrated AI Coin (GAI) Официальный веб-сайт