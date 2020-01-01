Токеномика Gala Film (FILM) Откройте для себя ключевую информацию о Gala Film (FILM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gala Film (FILM) Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation. Официальный сайт: https://film.gala.com/ Whitepaper: https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf Купить FILM сейчас!

Токеномика и анализ цен Gala Film (FILM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gala Film (FILM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,81M $ 1,81M $ 1,81M Общее предложение: $ 129,33M $ 129,33M $ 129,33M Оборотное предложение: $ 129,33M $ 129,33M $ 129,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,81M $ 1,81M $ 1,81M Исторический максимум: $ 0,234889 $ 0,234889 $ 0,234889 Исторический минимум: $ 0,00537361 $ 0,00537361 $ 0,00537361 Текущая цена: $ 0,01401749 $ 0,01401749 $ 0,01401749 Узнайте больше о цене Gala Film (FILM)

Токеномика Gala Film (FILM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gala Film (FILM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FILM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FILM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FILM, изучите текущую цену FILM!

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