Токеномика Gala Film (FILM)

Токеномика Gala Film (FILM)

Откройте для себя ключевую информацию о Gala Film (FILM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gala Film (FILM)

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience.

Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

Официальный сайт:
https://film.gala.com/
Whitepaper:
https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf

Токеномика и анализ цен Gala Film (FILM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gala Film (FILM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,81M
$ 1,81M$ 1,81M
Общее предложение:
$ 129,33M
$ 129,33M$ 129,33M
Оборотное предложение:
$ 129,33M
$ 129,33M$ 129,33M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,81M
$ 1,81M$ 1,81M
Исторический максимум:
$ 0,234889
$ 0,234889$ 0,234889
Исторический минимум:
$ 0,00537361
$ 0,00537361$ 0,00537361
Текущая цена:
$ 0,01401749
$ 0,01401749$ 0,01401749

Токеномика Gala Film (FILM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gala Film (FILM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FILM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FILM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FILM, изучите текущую цену FILM!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.